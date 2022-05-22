Подростки показали российским военным схрон ВСУ в Херсоне РИА Новости: подростки нашли схрон ВСУ в Херсоне и перепрятали его

Подростки обнаружили рядом с корпусом интерната в Херсоне схрон с оружием украинских боевиков. Его перепрятали, а затем показали российским военным, сообщает РИА Новости.

Нашли в подвале рядом с интернатом: гранаты, четыре обоймы, вещи и два автомата. И ещё были документы. Всё в гаражах лежало в чёрном пакете. Мы перепрятали в подвале, — цитирует агентство одного из подростков.

Среди найденных документов оказался военный билет украинского военнослужащего, прежде служившего в Донбассе.

Когда молодые люди поняли, что ситуация в Херсоне стабилизировалась, они связались с российскими военными, и показали свою находку.