Часть подозреваемых в причастности к теракту в Вене были ранее судимы

https://static.news.ru/photo/a1482f9a-1f77-11eb-8337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Schroette/Global Look Press

Австрийская полиция задержала 15 подозреваемых в причастности к теракту в Вене. Восемь из них были ранее судимы, сообщил глава МВД страны Карл Нехаммер.

Четверо из них были осуждены за преступления, связанные с терроризмом. Двое были судимы из-за преступлений насильственного характера, ещё двоих судили в Линце за попытку убийства из-за мести, — рассказал Нехаммер журналистам.

По его словам, расследование продолжается, одна из ниточек ведёт в Швейцарию, где и были задержаны подозреваемые. Следы преступления обнаруживаются и в другой стране, которая пока не называется, передаёт ТАСС.

Теракт в Вене произошёл в понедельник вечером. Около 20:00 по местному времени в центре города был совершён ряд нападений со стрельбой. Четыре человек погибли, более 20 получили ранения. Нападавший был уничтожен.

Ранее СМИ сообщали, что действовала группа злоумышленников. Однако, как писал NEWS.ru, Карл Нехаммер опроверг эту информацию. Он заявил, что преступник был одиночкой.