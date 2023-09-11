Поддубный сообщил об уничтожении пяти самолетов ВСУ близ Кривого Рога

Фото: МО Украины

Пять боевых самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его данным, речь идет о двух истребителях МиГ-29 и трех штурмовиках Су-25. Журналист отмечает, что информация пока официально не подтверждена. Министерство обороны России также не комментировало данное сообщение.

Поступает, пока не подтвержденная официально, информация об уничтожении пяти боевых самолётов противника на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога. Предварительно, сообщается об уничтожении двух истребителей МиГ-29 и трех штурмовиков Су-25 ВВС ВСУ, — говорится в сообщении.

Также, по его данным, на территории аэродрома могли храниться ракеты HARM и несколько ударных беспилотников.

Военкор отмечает, что официальные украинские ресурсы признали удары Военно-космических сил России по своей инфраструктуре в Днепропетровской области. Речь о ракетах Х-59, которые остаются недосягаемыми для украинской противовоздушной обороны.

Ранее The New York Times сообщила, что российское командование сформировало в Харьковской области ударный кулак, способный прорвать оборону ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения. Отмечается, что уже сейчас в районе Купянска идут ожесточенные бои и нет никаких признаков того, что ВС РФ ослабят натиск.