В США испугались за судьбу украинской армии под Харьковом NYT: ВС РФ сформировали ударный кулак в Харьковской области

Фото: МО Украины

Российское командование сформировало в Харьковской области ударный кулак, способный прорвать оборону ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения, сообщает The New York Times. По информации издания, уже сейчас в районе Купянска идут ожесточенные бои и нет никаких признаков того, что ВС РФ ослабят натиск.

Русские переходят в наступление и формируют то, что украинские военные назвали «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат, сосредоточенных возле городов Купянск и Кременная. Это побудило Украину направить некоторые из своих самых опытных воздушно-десантных подразделений для отвоевывания позиций, потерянных ранее этим летом, — рассказали журналисты.

Ранее американский аналитик Стивен Брайен уже заявлял, что ВСУ совсем скоро могут потерять контроль над Купянском, который крайне необходим украинской армии для переброски на передовую боеприпасов. Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос говорил, что украинская армия не располагает ресурсами для удержания Харькова, а финансирование оборонных проектов — это лишь откровенная попытка чиновников украсть бюджетные средства.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также называл Купянское направление одним из наиболее сложных участков фронта.