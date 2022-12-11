Подача электричества в Одесской области возобновится через 2-3 месяца ДТЭК: на частичное восстановление электричества в Одесской области необходимо два-три месяца

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

На частичное восстановление электричества в Одесской области потребуется два-три месяца, заявили в украинской энергетической компания ДТЭК. В компании отметили, что речь идет о восстановлении подачи электричества на высоковольтные сети и подстанции.

Просьба сохранять спокойствие. Информация касается полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций оператора системы распределения. Энергетики ДТЭК Одесские электросети и НЭК Укрэнерго объединили усилия, — подчеркнули в предприятии.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко также заявил, что в области повреждены основные объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, после ночной атаки почти во всех ее районах и общинах отсутствует свет. Марченко добавил, что ведутся восстановительные работы.

Ранее 10 декабря стало известно, что в Одесской области после повреждения объектов энергетической инфраструктуры несколько тысяч человек остались без света. До этого отмечалось, что в городе не будет работать электротранспорт из-за лимита на потребление электричества.