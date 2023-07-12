«Под каждой кроватью»: в Польше заявили о небывалой истерии из-за россиян Myśl Polska: Польшу охватила глобальная истерия из-за «российских шпионов»

Фото: Zhang Zhang/XinHua/Global Look Press

Варшава, Польша

Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши действует сюрреалистично из-за мнимой угрозы российского шпионажа, написал обозреватель Myśl Polska Конрад Рекас. По его данным, в ABW видятся «русские под каждой кроватью».

Хоть сюрреализм действий ABW налицо, <...> последствия самые серьезные и реальные. Истерия «русские под каждой кроватью» — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса при отсутствии реальных успехов нынешней команды [правительства], — отметил журналист.

Рекас считает, что меры правительства Польши, направленные на борьбу со шпионажем со стороны России, есть не что иное, как попытка Варшавы освободить свои территории от действий общеприменимого права. Обозреватель пояснил, что введенная в Уголовный кодекс формула «неосознанного шпионажа», является ликвидационной и репрессивной нормой против независимой и оппозиционной деятельности в Польше.

По мнению Рекаса, в Польше уже задерживали граждан из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы. Так, к примеру, под такие обвинения попали несколько «железнодорожных энтузиастов», фотографировавших составы, российский хоккеист Максим Сергеев и многочисленные критики поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что 9 июля жители Варшавы провели акцию протеста под названием «Воскресенье расплаты». Граждане республики собрались у посольства Украины, чтобы выразить недовольство поддержкой властей Киева. Организатором мероприятия выступила партия Front.