Под Чернобылем горит лес На Украине сообщили, что площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения превысила 1500 га

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Площадь пожара в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения превышает 1500 га, сообщило ТАСС со ссылкой на государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Отмечается, что большое количество мин и сигнальных ракет стали дополнительными источниками пожаров в этом сезоне.

Информируем, что существенно повысился уровень пожарной опасности в связи с началом сухой ветреной погоды, а также наличием большого количества мин и сигнальных ракет <...>, становящихся дополнительными источниками пожаров. На данный момент это самый большой за текущий год пожар — более 1500 га в районе КПП «Зелёный мыс» в Опачичском лесничестве, — говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон находится в пределах нормы.

9 апреля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Украина постепенно восстанавливает контроль за ядерной и радиационной безопасностью на Чернобыльской АЭС. Однако на объекте по-прежнему не хватает персонала для проведения ремонта, который был остановлен в конце февраля. По заявлению Киева, радиационная обстановка на ЧАЭС остаётся «в пределах нормы».