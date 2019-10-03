https://static.news.ru/photo/589a569e-e5ab-11e9-bf1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Банкротство британского туроператора Thomas Cook привело к тому, что пляжи популярного у англичан испанского курорта на острове Майорка опустели и стали похожи на города-призраки.

The Mirror пишет, что закрытие компании также привело к крупнейшей репатриации в мирное время со времён Второй мировой войны сотен тысяч британских туристов, оказавшихся за границей.

Компании, работающие в сфере услуг на острове, также боятся скоро обанкротиться из-за резкого снижения числа отдыхающих.

Издание приводит слова одного британского бизнесмена, владеющего баром на Майорке. Он назвал ситуацию со своим бизнесом «катастрофической». С ним солидарны и другие владельцы пабов и ресторанов.

В сложной ситуации оказались и 500 испанских отелей. Из-за отсутствия притока туристов из Великобритании они находятся на грани закрытия.

О начале процедуры ликвидации одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия. Принадлежащий корпорации российский «Интурист» продолжает работу в штатном режиме.

Ранее покупатели путёвок британского туроператора поделились проблемами, которые возникли в связи с непредвиденным прекращением работы Thomas Cook, писал News.ru.