Пленный рассказал, что военных на Украине готовили к нападению на Донбасс Пленный Агафонов: военных на Украине готовили к нападению на Донбасс

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов заявил, что военнослужащих Украины готовили к нападению на Донбасс. По его словам, им также говорили о необходимости начать войну с Россией, сообщает РИА Новости.

Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать донбасские земли и, возможно, пойти дальше. Это говорилось часто замполитами, и в высшем командном составе [украинской армии] об этом часто разговаривали. И иногда доводили эти сведения рядовому составу, — подчеркнул украинский пленный.

Он добавил, что при наступлении в Донбассе обещалась помощь вооружением от западных партнёров Украины. Речь также шла о вводе их войск, если украинская армия «пойдет против России».

Ранее стало известно, что бывший глава военной миссии Франции при ООН в Нью-Йорке генерал Доминик Тринкван заявил: Россия побеждает в битве за Донбасс и в краткосрочной перспективе её войска продвинутся в регионе. По его словам, об этом свидетельствует взятие Мариуполя и установление связи между Крымом и Донбассом.