Французский генерал Тринкван заявил о победе России в Донбассе

Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия побеждает в битве за Донбасс и в краткосрочной перспективе её войска продвинутся в регионе, заявил радиостанции France Info бывший глава военной миссии Франции при ООН в Нью-Йорке, генерал Доминик Тринкван. По его словам, об этом свидетельствует взятие Мариуполя и установление связи между Крымом и Донбассом.

И продвижение [российских войск] вперёд в Донбассе продолжится, с трудом, медленно, но продолжится, — сказал военный эксперт.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что уничтожение группировки ВСУ в Донбассе станет переломным моментом в действиях России на Украине. По его словам, ВСУ скопили огромный запас сил при подготовке нападения на Донбасс, и на оборону остальной территории Украины этих сил не хватит. Между тем Киев продолжает массированные обстрелы мирных жителей и системы обеспечения Донбасса, хотя в нынешних условиях было бы логичнее вести огонь по войскам России и ополчению народных республик. Вассерман предположил, что Киев всё ещё надеется запугать Россию и республики Донбасса разрушениями и потерями.