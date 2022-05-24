Вассерман назвал условие перелома в действиях России на Украине Вассерман: переломом действий России на Украине станет разгром ВСУ в Донбассе

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Переломным моментом в действиях России на Украине станет уничтожение группировки ВСУ в Донбассе, заявил порталу «Украина.ру» депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, ВСУ скопили огромный запас сил при подготовке нападения на Донбасс, и на оборону остальной территории Украины этих сил не хватит.

Соответственно, дальше дело пойдет намного быстрее, я на это очень надеюсь, — сообщил депутат.

Он отметил, что Киев продолжает массированные обстрелы мирных жителей и системы обеспечения Донбасса, хотя в нынешних условиях было бы логичнее вести огонь по войскам России и ополчению народных республик. Вассерман предположил, что Киев всё ещё надеется запугать Россию и республики Донбасса разрушениями и потерями.

Ранее военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил, что сдача в плен участников батальона «Азов» в Мариуполе нанесла очень серьёзный морально-психологический удар по ВСУ. По его словам, о переломе свидетельствует ход штурма города Лимана, большая часть которого освобождена, а украинские военные спешно отступают. Теперь речь может идти о медленном «перемалывании» украинских сил для выполнения целей второго этапа спецоперации.