«Будем их перемалывать»: военный эксперт о дальнейшем ходе спецоперации Военный эксперт Литовкин заявил о психологическом ударе по ВСУ после сдачи «Азовстали»

Фото РИА Новости

Военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил NEWS.ru, что сдача в плен участников батальона «Азов» в Мариуполе оказала очень серьёзный морально-психологический удар по ВСУ. По его словам, о переломе свидетельствует ход штурма города Лимана, большая часть которого освобождена, а украинские военные спешно отступают.

То, что будет происходить дальше и собственно уже происходит на данный момент на примере штурма Лимана, очень хорошо укладывается в концепцию. Медленно, но верно будем перемалывать их вооружённые силы и приближаться к выполнению целей второго этапа СВО, поставленных нашим президентом, — заявил Литовкин.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов предположил, что решение президента Украины Владимира Зеленского о третьей мобилизации войск говорит об истощении сил ВСУ и ресурсов украинской армии. Он добавил, что российские силовики не ставят перед собой задачу рассечь или окружить данную группировку ВСУ. По его словам, армия РФ «выдавливает» противника из области с большим количеством маленьких городов.