Полковник раскрыл, о чём говорит новая мобилизация на Украине Полковник Кнутов заявил, что новая мобилизация на Украине говорит об истощении ВСУ

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Решение президента Украины Владимира Зеленского о третьей мобилизации войск говорит об истощении сил ВСУ, считает полковник в отставке Юрий Кнутов. Он также рассказал, что значительная группировка украинских военнослужащих «прижата» к реке Северный Донец и окружена, пишет «Радио 1».

Взятие Красного Лимана — это достаточно серьёзная победа. Потому что значительная группировка ВСУ сейчас прижата к реке Северный Донец и практически окружена. Поэтому отступать им некуда. Мы видим, что постепенно ВСУ выдыхаются. В этой ситуации Зеленский принял решение продлить мобилизацию, то есть начинается третья волна мобилизации. Это также указывает на истощение ресурсов украинской армии, — подчеркнул Кнутов.

Он добавил, что российские силовики на ставят перед собой задачу рассечь или окружить данную группировку ВСУ. По его словам, армия РФ «выдавливает» противника из области с большим количеством маленьких городов. Кнутов напомнил и об обстрелах в тылу украинской армии: по его словам, крылатыми ракетами были выведены из строя около шести подстанций, а также мост, по которому поставлялось оружие из Одессы в Николаев.

Ранее капитан первого ранга Константин Сивков заявил, что в рамках спецоперации на Украине основное наступление армии РФ ведётся по направлению Краматорска как с севера, так и с юга. По его словам, основной задачей сейчас является минимизация потерь техники и солдат.