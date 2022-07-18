Пленный британский наемник разрыдался при словах о дочери

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/photothek/Global Look Press

Пленный наемник из Британии Джон Хардинг, содержащийся в плену в Донецкой Народной Республике, не сдержал эмоций и расплакался после вопроса о дочери в интервью с журналисткой Мариной Ким. Видео беседы Ким выложила в своем Telegram-канале. Хардинг посетовал, что не проводил с дочерью достаточно времени и сожалеет об этом.

Я сказал бы ей, что должен был проводить с ней больше времени. Но я не проводил. Не знаю... Сказал бы я, что люблю ее? Конечно. Все отцы любят своих дочерей, — сказал Хардинг.

Телерадиокорпорация BBC сообщила, что британский наемник Джон Хардинг попал в плен к бойцам ДНР в мае в Мариуполе. Тогда украинские военные, находившиеся на заводе «Азовсталь», сдались российским войскам. Об этом стало известно из видео, на котором британец обратился за помощью к премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону. 50-летний наемник из Сандерленда также дал интервью российской телеведущей, в котором заявил, что ему грозит смертная казнь.