Стало известно еще об одном британском наемнике, попавшем в плен в ДНР BBC: наемник из британского Сандерленда Хардинг попал в плен к бойцам ДНР в Мариуполе

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Телерадиокорпорация BBC сообщила, что британский наемник Джон Хардинг попал в плен к бойцам ДНР в мае в Мариуполе. Тогда украинские военные, находившиеся на заводе «Азовсталь», сдались российским войскам. Об этом стало известно из видео, на котором британец обратился за помощью к премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону. 50-летний наемник из Сандерленда дал интервью российской телеведущей, в котором заявил, что ему грозит смертная казнь.

На видео показан британец, взывающий о помощи к Джонсону, он, по-видимому, находится в плену у пророссийских бойцов ДНР. В интервью российской телеведущей он рассказал, что ему может грозить смертная казнь, — сказано в сообщении.

B МИД Великобритании находятся на связи с семьей Хардинга. Родные и близкие британца подтвердили, что на видео был показан именно он.

Согласно видеозаписи, Хардинг вступил в ряды «Азова» в 2018 году в качестве парамедика. Он сообщил друзьям, что служит в Национальной гвардии Украины.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее отметил, что смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предполагать расстрел. В настоящее время ожидается окончательное решение суда.