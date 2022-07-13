Пушилин назвал способ казни иностранных наемников Пушилин: смертная казнь иностранных наемников в ДНР будет предполагать расстрел

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Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников

Смертная казнь в Донецкой Народной Республике (ДНР) в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предполагать расстрел, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live». Он добавил, что сейчас власти частично признанной республики ждут решения суда.

Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. Предусмотрена через расстрел, — сказал Пушилин.

Сутками ранее Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс ДНР. Он предполагает отмену моратория на исполнение смертных приговоров.

Однако первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков заявил NEWS.ru, что если ДНР войдет в состав РФ, эта территория начнет подчиняться российским законам и правоприменительной практике. Это значит, что смертная казнь, которую суд ДНР назначил нескольким иностранцам, не будет приведена в исполнение, отметил он.