Писательница Джоан Роулинг прокомментировала смерть королевы Елизаветы II Писательница Джоан Роулинг: Елизавета II искренне и честно выполняла долг свой перед нацией

Фото: Ik Aldama/Global Look press

Джоан Роулинг

Елизавета II до самой смерти искренне и честно выполняла свой долг перед нацией, написала на своей странице в соцсети британская писательница Джоан Роулинг, создавшая серию книг о Гарри Поттере. Она напомнила, что большинство граждан страны никогда не знали другой королевы, и Елизавета II стала нитью, связавшей многие жизни. Также писательница заявила, что именно королева на протяжении множества десятилетий была единым и непреходящим положительным символом Британии во всем мире, передает INFOX.ru.

Некоторые могут подумать, что столь бурное излияние чувства горя со стороны сдержанных британцев слишком странно и причудливо, однако реальность в том, что миллионы людей в нашей стране чувствовали любовь и уважение к женщине, которая безропотно исполняла свою конституционную роль в течение семидесяти лет, — заявила Роулинг.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Над Букингемским дворцом и Виндзорским замком, главными резиденциями британских монархов, приспущены флаги. После смерти матери наследник престола принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной британской королевы. Российский лидер отметил, что она пользовалась не только любовью подданных, но и авторитетом на политической арене. Путин назвал смерть Елизаветы II «тяжелой, невосполнимой утратой» и пожелал британцам стойкости и мужества.