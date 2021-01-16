Pfizer уличили в давлении на регулятор ЕС при одобрении вакцины

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Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) столкнулось с давлением при сертификации вакцин от коронавируса, в частности препарата от Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на документы и переписки, которые утекли в Сеть. Издание отмечает, что качество американо-немецкой вакцины было поставлено под сомнение, но некоторые высокопоставленные представители ЕС настаивали на её срочном утверждении.

Были и другие проблемы. В частности, отсутствовали некоторые данные по коммерческим партиям вакцин — они могли не соответствовать тем, что применялись во время клинических испытаний.

Le Monde приводит мнение неназванного сотрудника ЕАЛС, который утверждает, что до сих пор имеются проблемы и с вакциной Pfizer и BioNTech, и с вакциной Moderna.

Ранее NEWS.ru сообщал, что порядка 100 жителей Нидерландов, привитых вакциной от компаний Pfizer и BioNTech, пожаловались на побочные реакции. В двух случаях у вакцинированных была отмечена сильная аллергическая реакция. Руководитель центра Агнет Кант уточнила, что у этих пациентов наблюдались сыпь и опухоль вокруг глаз. В остальных случаях вакцинированные жаловались на боль в месте инъекции, головную боль и ощущение усталости.