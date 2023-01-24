Петля для Сербии? ЕС заставляет Белград экстренно признать Косово Евросоюз заявил, что Брюсселю достаточно конфликта на Украине и от сербов немедленно помириться с Приштиной, чтобы избежать серьезных санкций

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ЕС заставляет его подписать соглашение о нормализации отношений с самопровозглашенной Республикой Косово. В противном случае Сербию, по словам Вучича, ждут приостановка безвизового режима с Евросоюзом, выход из процесса евроинтеграции, приостановка инвестиций, а возможно — политические и экономические санкции, из-за которых страна окажется в изоляции.

Запад все сильнее давит на Сербию, требуя признать независимость своей отколовшейся провинции — Косово и Метохии (КиМ), а тем временем власти Приштины усиливают вооруженное давление со своей стороны. 23 января сотрудники спецподразделения Косовской полиции РОСУ возле блокпоста на трассе Косовска-Митровица — Лепосавич (северное Косово) обстреляли автомобиль, в котором находились двое сербов.

Находившийся за рулем Мильян Делевич (37 лет) получил сквозное огнестрельное ранение в грудь и был срочно доставлен в больницу в Кралево. Другой человек в автомобиле по чистой случайности не пострадал, хотя вся машина была изрешечена выстрелами. Директор больницы в Кралево Зоран Мрвич заявил, что ранение серьезное, но жизни Делевича ничего не угрожает.

Что означает слово «кошмарить»

Политическая группа сербской общины в Косово «Сербский список» ​​предупредила, что «стрельба спецназа — последняя капля после серии нападений на сербов с Нового года».

«Мы уже несколько недель предупреждаем о непрофессиональном поведении спецназа Приштины, который своими действиями пытается запугать сербский народ и вызвать инциденты. Мы настаиваем, чтобы международное сообщество осудило жестокость этих преступников в погонах. К сожалению, никакой реакции нет, и сегодняшнее жестокое нападение является лишь продолжением антисербской истерии режима в Приштине», — говорится в заявлении «Сербского списка».

«Сербский список» в течение последних месяцев настаивает на выводе спецподразделений приштинской полиции с севера Косово, поскольку они находятся там незаконно и спровоцировали ряд инцидентов. «Но все молчат. Очевидно, тем самым они посылают негласную поддержку тем, кто будет создавать хаос в этих районах, не принимая во внимание наши предупреждения», — говорится в заявлении.

Сербы, живущие в Косово, ежедневно страдают от действий полиции. Их арестовывают, избивают, не пропускают машины скорой помощи. Сербия до сих пор обсуждает случившееся 7 января, в Рождество — тогда албанцы обстреляли нескольких молодых людей, возвращающихся домой из церкви, а еще один подросток был избит. Тем временем президент Сербии Александр Вучич, выступая на форуме в Давосе, заявил, что Евросоюз «надевает петлю на шею Сербии», навязывая решение по Косово.

Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

Требуют признать

Что имел в виду Вучич, говоря о петле? Речь идет в первую очередь о новых требованиях Приштины, которая отказывается признать Союз сербских муниципалитетов, хотя его создание прописано в Брюссельском соглашении, однако при этом настаивает, чтобы Белград немедленно признал независимость Косова. За это же проголосовало большинство голосов в Европейском парламенте (ЕП) 18 января. Резолюция, ее автор — председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер — была принята 407 голосами «за», 92 «против» при 142 воздержавшихся. Хотя решения ЕП не имеют обязательной силы, они всегда отражают тенденцию, которой следует Европейский союз, и представляют собой основу для его дальнейших шагов.

В принятом документе подчеркивается «настоятельная необходимость активизации диалогового процесса между Приштиной и Белградом под руководством ЕС с целью нормализации двусторонних отношений на основе взаимного признания». Кроме того, группа социалистов и демократов в ЕП представила две поправки по Сербии и Косово, которые также были приняты. В них среди прочего Сербия обвиняется в том, что она несет ответственность за недавнюю эскалацию на севере Косово. Кроме того, как указано в документе, «осуждается продолжающаяся эскалация действий со стороны Сербии и субъектов, спонсируемых Сербией, включая незаконные блокады, насильственные нападения и угрозы военных действий с целью принуждения к уступкам и подрыва Республики Косово». В поправках указывается, что независимость Косово является обратимой, и повторяется призыв к пяти государствам-членам ЕС, до сих пор не признавшим независимость Косово (это Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия) наконец сделать правильный выбор.

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look press Александр Вучич

Петля для кого?

В Белграде и граждане, и правительство совершенно противоположно относятся к событиям и порядку действий в Косово. Президент Сербии Александр Вучич на Всемирном форуме в Давосе, сделал заявление, в котором сослался на часть текста, осуждающую «сепаратистскую риторику и деятельность», заявив, что в ней участвуют «акторы из третьих стран», которые должны быть наказаны.

Вы видите, что ЕС призывает атаковать всех сепаратистов. Но есть ли сепаратисты похлеще тех 22 стран, которые признали Косово?!, — заявил Вучич. — Они осуществили насильственное отделение части нашей территории. Как далеко может зайти эта наглость?! Это невозможно поддерживать, у меня нет слов, чтобы использовать для этого. Они хотят, чтобы мы осудили тех, кто поддерживает отделение, я полагаю, части Косово и Метохии (где проживают сербы) и части БиГ (Республика Сербская). Те, кто бомбил страну и осуществлял насильственное отделение. И вы не поверите, когда прочтете это. А потом читаешь заголовки в разделе СМИ: «Петля на шее Вучича». Нет, это петля для Сербии.

В Приштине, наоборот, очень довольны, потому что Европарламент, помимо всего упомянутого, еще и поддержал их просьбу о членстве. Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи заявил, что наиболее важной частью резолюции является то, что в ней «признается растущая опасность агрессии Сербии и ее дестабилизирующих усилий».

Эта резолюция лишь одна из ряда тех, из-за которых в Сербии стремительно падает энтузиазм по поводу вступления в ЕС. Последний опрос «Новой сербской политической мысли» от ноября прошлого года показывает, что 79,60% опрошенных выступают против вступления в ЕС, если это будет связано с признанием Косово и Метохии.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Быстрее, быстрее миритесь!

Все события вокруг Косово в последние месяцы происходят на фоне предложения германо-французского решения. Его называют основой для диалога между Белградом и Приштиной, которая предусматривает нормализацию отношений между двумя сторонами, «нерушимость границ между ними сейчас и в будущем» и «полную приверженность взаимному уважению территориальной целостности». Суть в том, что Белграду не обязательно официально признавать Косово, но он должен дать согласие на членство Косово в ООН. За это Сербия получит более быстрое вступление в ЕС и, возможно, существенную экономическую выгоду, но официально в предложении об этом не говорилось. На самом деле это предложение 15-летней давности, выдвинутое немецким дипломатом и посредником Вольфгангом Ишингером, представляет собой модель, по которой функционировали две Германии.

В данном случае скорость также является одним из важных факторов. Брюссель постоянно напоминает, что на Украине идет специальная военная операция и что нельзя допустить возникновения других трений в ЕС. Поэтому кризис между Белградом и Приштиной должен быть прекращен. Неофициально это означает, что ЕС должен проявить себя как партнер США, который может решить проблемы на Балканах, что он хочет использовать время, пока Украина еще сопротивляется и до того, как будет установлен новый передел международных отношений и сфер влияния.

Наряду с дипломатическим давлением со стороны представителей США и ЕС с целью скорейшего решения косовского вопроса, Сербия столкнулась со внезапным усилением стереотипов 1990-х годов о том, что во всех бедах, происходящих на Балканах, виноваты только сербы. Именно поэтому, по мнению части сербской общественности, было «оживлено» дело об инциденте в деревне Рачак, где, по некоторым данным, произошло массовое убийство албанских мирных жителей (по сербской версии там были вооруженные албанские боевики), что послужило поводом для начала агрессии НАТО.

В 24-ю годовщину инцидента в Рачак глава Приштины Курти выдал ордера на арест 18 сербов по обвинению в причастности к убийствам албанцев. При этом французские и финские СМИ писали в то время, что «убийство мирных жителей» похоже на инсценировку: трупы были одеты в штатское, а заключения сербских и независимых экспертов показали, что на руках у убитых обнаружены частицы пороха , ко они стреляли из оружия. Но все это было проигнорировано. Напомним, НАТО напало на Сербию 24 марта 1999 года.

Белград