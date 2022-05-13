Песков: движения в проработке Россией и Украиной совместного документа нет Песков: движение в проработке Россией и Украиной совместного документа отсутствует

Фото Максим Гучек/РИА Новости

Какое-либо движение по подготовке документа, который могли бы подписать президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский, отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона не отказывается от возможности встречи глав Украины и России, но она должна быть подготовлена.

С документом пока движение отсутствует, — сказал Песков.

Переговоры России и Украины по мирному соглашению и гарантиям безопасности для Киева стартовали спустя несколько дней после начала военной операции, в конце февраля — марте состоялось несколько очных раундов. После этого переговоры представителей делегаций продолжились в дистанционном формате.

Ранее представитель Кремля отмечал, что переговоры между Киевом и Москвой без посредников характеризуются вялостью и нерезультативностью. Помощник президента РФ Владимир Мединский подчёркивал, что процесс «не останавливается», однако он перейдёт в очную встречу, когда у России будет «больше конкретики на руках».

В начале мая Зеленский заявил, что сомневается в успехе мирных переговоров с Москвой. По его словам, прорыв в переговорном процессе зависит от решения президента России. Он добавил, что переговорные группы сторон взаимодействуют на уровне их участников, отметив, что считает важным продолжать такие обсуждения.