https://static.news.ru/photo/599f965a-27c1-11ea-94a7-fa163e074e61_660.jpg Франс Тиммерманс Фото: MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEWS/Global Look Press

Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен Франс Тиммерманс признался, что в Евросоюзе будут рады, если после выхода из политического и экономического объединения Великобритания решит вернуться в состав ЕС.

Нидерландский политик опубликовал в газете The Guardian «любовное письмо», написанное для Соединённого Королевства. В послании он отметил, что утешает себя мыслью о невозможности разрыва семейных уз.

My love letter to Britain: family ties can never really be severed | Frans Timmermans https://t.co/7qEcBfSZWV — The Guardian (@guardian) December 26, 2019

Вы решили выйти. Это разбивает мне сердце, но я уважаю это решение. <...> Мы никуда не уходим и всегда с радостью воспримем ваше возвращение, — отметил Тиммерманс.

Политик подчеркнул, что процедура по выходу страны из состава Европейского союза нанесла много вреда. В частности, ожидание выхода из ЕС ударило по британскому автопрому. Производство автомобилей в Соединённом Королевстве в ноябре сократилось на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За месяц в стране было выпущено 107 753 машины.

19 декабря в ходе выступления на открытии новой сессии парламента королева Елизавета II отметила, что главным приоритетом премьер-министра Бориса Джонсона является выход страны из Европейского союза 31 января 2020 года, писал NEWS.ru. За ним, по задумке Лондона, должны последовать переговоры о заключении соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС и другими лидирующими глобальными экономиками.