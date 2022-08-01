Первое судно с украинским зерном отправилось в Турцию

Фото: Ukrainian Presidential Press/Global Look Press

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы, сообщает CNN Türk. По данным турецкого Минобороны, сухогруз прибудет в Стамбул 2 августа, после чего будет перенаправлен в Ливан. Корабль с 26 тысячами тонн кукурузы вышел из порта в 09:15 по местному времени, отмечает A Haber.

Судно покинуло порт Одессы, — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Минобороны Турции сообщало, что первый корабль с зерном отбудет из украинских портов 1 августа в 08:30 по местному времени. Сухогруз Razoni должен был выйти из порта Одессы под флагом Сьерра-Леоне и направиться в Ливан.

CNN Türk сообщал, что первая партия украинского зерна будет доставлена специальным караваном в Турцию 3 августа. Впоследствии зерно будет перенаправлено в Сомали. Зерновой караван, состоящий из 16 кораблей, будут сопровождать беспилотники. Турция будет следить за перемещением груза при помощи спутников.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Также стало известно, что договоренности по экспорту зерна с Украины предусматривают перевозку по морю удобрений. В ходе отправки с Украины первого судна наблюдатели от ООН и Турции будут находиться в порту Одессы. Будут также проводиться инспекции всех судов, которые направляются на Украину, чтобы избежать контрабанды оружия. Проверки собираются организовать на территории Турции.