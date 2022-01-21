Первая партия военной помощи США прибыла в Киев

В Киев прибыла первая партия дополнительной военной помощи Украине от США. Груз содержит около 90 тонн летального оружия. Таким образом США продемонстрировали «приверженность укреплению обороноспособности» страны. Об этом сообщается в Twitter американского посольства.

Первая из нескольких партий пакета помощи, недавно принятого президентом [США Джо] Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев. Этот груз включает около 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, — говорится в сообщении посольства.

Там также подчеркнули, что военная помощь «демонстрирует твёрдую приверженность Соединённых Штатов укреплению обороноспособности Украины на фоне растущей агрессии со стороны России».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты намерены в ближайшее время направить Украине дополнительную военную помощь. Объём поставок при этом не уточнялся.

Также в Белом доме подтвердили планы по поставке на Украину российских вертолётов Ми-17, которые были вывезены из Афганистана. Таким образом подтвердилась информация о том, что военная техника, которая закупалась для нужд армии Афганистана и проходила модернизацию на Украине, останется в стране.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.