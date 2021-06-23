Патрушев заявил, что нацисты диктуют свою волю властям Украины

Украинским властям буквально диктуют свою волю неонацисты. Они же предпринимают вылазки в соседние государства. Об этом в четверг, 24 июня, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время IX Московской конференции по безопасности.

Как отметил Патрушев, в последнее время по миру всё чаще распространяются так называемые гибридные войны. И они порой приносят народам больше страданий, чем обычные горячие конфликты. Примеры — перед глазами, сказал секретарь Совбеза. В частности, он отметил, что недавно сценарий цветной революции сорвали в Белоруссии. Запад, особенно в случае готовившегося американцами покушения на президента страны Александра Лукашенко, во многом перешёл все красные линии.

На Украине в 2014 году внешние силы для насильственной смены власти сделали ставку на неонацистов — и сегодня мы видим, как они фактически диктуют властям свою волю и даже предпринимают вылазки в соседние государства. Например, они были замечены и нейтрализованы властями в Белоруссии, — подчеркнул Патрушев.

Ранее секретарь Совета безопасности говорил, что Россия надёжно защищена от военных угроз, а уровень террористической активности существенно снижен.

Он подвёл итоги реализации предыдущей редакции Стратегии национальной безопасности РФ. Этот документ, принятый в конце 2015 года, способствовал сохранению внутренней стабильности в обществе, а также наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов страны, подчеркнул секретарь Совбеза.