Пассажирам метро Мадрида раздали защитные маски

https://static.news.ru/photo/3562f602-8dff-11ea-a639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fer CapdepaN Arroyo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители Красного Креста раздали жителям Мадрида медицинские маски. Защитные приспособления распространяли на станциях метрополитена.

С 4 мая использование масок в общественном транспорте является обязательным из-за смягчения карантинных мер, передаёт Reuters.

Накануне премьер-министр страны Педро Санчес заявлял, что среди граждан распространят шесть миллионов масок.

Как писал NEWS.ru, жертвами новой коронавирусной инфекции за сутки стали по меньшей мере 164 жителя Испании. Этот показатель стал самым низким с 17 марта.

Самое большое число смертей от коронавируса было зафиксировано в королевстве 1 апреля. Тогда за сутки скончались 950 пациентов.

Всего с начала пандемии на испанской территории число летальных исходов достигло 25 264.