https://static.news.ru/photo/1d74c708-dde9-11e9-ba3c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Парубий Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил сообщения о возбуждении в отношении него уголовного дела за организацию беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года во время которых, согласно официальным данным, погибли 48 человек.

По его словам, Государственное бюро расследований (ГБР) завело дело «за организацию защиты» Одессы.

Правда, в своём письме ГБР это называет «массовыми беспорядками», — написал он в Facebook.

Парубий заявил, что его действия «классифицируются однозначно — как „факт создания и координации общественных вооружённых группировок с целью совершения массовых беспорядков“». При этом экс-спикер Рады отметил, что в документе бюро это уже утверждается как факт.

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2 мая 2014 года в Одессе прошли массовые беспорядки, в результате которых погибли 48 человек и более 250 пострадали. Большая часть жертв находилась в Доме профсоюзов, который был подожжён.

Ранее News.ru писал, что известного по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянина Евгения Мефёдова отпустили под залог. Также вместе с ним выпустили украинца Сергея Долженкова.