https://static.news.ru/photo/11742d72-c29b-11e9-af6c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Мефёдов Фото: vk.com/mefyodoveugeniy

Известного по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянина Евгения Мефёдова отпустили под залог. Также вместе с ним выпустили украинца Сергея Долженкова.

Ранее оба мужчины обвинялись по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Суд длился несколько лет, и в сентябре 2017 года всех участников дела признали невиновными. Однако в зале суда сразу после освобождения Долженкова и Мефёдова арестовали по обвинению в сепаратизме (статья 110 Уголовного кодекса Украины), сообщает ТАСС .

Как писал News.ru, в результате пожара в отеле «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек. Уточняется, что очаг возгорания находился на втором этаже гостиницы, огнём была охвачена площадь в 1000 кв. м.