https://static.news.ru/photo/d70f8a3e-49bb-11ea-8b79-fa163e074e61_660.jpg Алёна Еремеева Фото: mediananny.com

После слов продюсера фильмов Алёны Еремеевой о сложности съёмок сериалов на украинском языке партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» попросила завести уголовное дело на сотрудницу телеканала «1+1».

Еремеева ранее сообщила, что канал снял для весеннего сезона семь новых сериалов на русском языке, потому что на украинском их мелодрамы смотрят гораздо хуже.

Заявление продюсера вызвало бурную реакцию «Европейской солидарности». В Facebook партии появился пост, в котором слова Еремеевой назвали «позорным и унизительным высказыванием относительно украинского языка» и потребовали правовых последствий её поступка.

Утверждение этого продюсера, которое фактически свидетельствует о попытке представить украинский язык неполноценным, должно стать предметом уголовного производства. Все признаки для этого есть, — отметили в партии.

Депутаты также обратились к Национальной полиции Киева с соответствующим заявлением, так как считают, что действия продюсера могут содержать прямой состав преступления.

Пресс-служба также опубликовала фото заявления в полицию, в котором требуют открыть дело в отношении Еремеевой по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности». Статья 161 на Украине предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, ранее партия Порошенко обвинила спецслужбы Украины в незаконной слежке.