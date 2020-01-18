https://static.news.ru/photo/6de549b8-39fd-11ea-81b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Возглавляемая Петром Порошенко партия «Европейская солидарность» заявила, что офис президента Украины и Госбюро расследований (ГБР) установили незаконную слежку за бывшим главой государства. Спецслужбы якобы прослушивают Порошенко и следят за перепиской.

Публичное «приглашение» на допросы, не предусмотренное никакими нормами, на 21 и 24 января прозвучало через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки, — объяснили подозрения в партии.

Экс-президент отменил поездку и сдал билеты, чтобы получить надлежащее приглашение. В «Европейской солидарности» отметили, что лидер партии не явится на допрос без вручения повестки ему лично.

Как писал NEWS.ru, ГБР пригрозило Порошенко принудительно доставить его на допрос, если он продолжит игнорировать требования сотрудников правоохранительных органов.