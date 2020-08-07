Попытки Вашингтона остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» привели к тому, что противники проекта внутри Германии начали пересматривать свои позиции, а «колеблющиеся» — переходить на сторону его защитников. Так, партия власти Христианско-демократический союз (ХДС), члены которой неоднократно негативно высказывались о «Северном потоке — 2», теперь публично смыкают ряды, чтобы дать отпор США.

Несмотря на то что федеральное правительство Германии активно лоббировало строительство «Северного потока — 2» ещё с 2016 года, проект продолжал оставаться одной из причин политических споров как между партиями, так и между членами той или иной политической силы. Особенно заметными были разногласия внутри партии Меркель. Так, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая в 2018 году канцлера на посту председателя ХДС, открыто признавалась, что «не поддерживает всем сердцем этот проект». Однако она сделала оговорку о том, что остановить строительство газопровода уже невозможно.

К июлю 2020 года риторика главы бундесвера заметно изменилась: после заявленного Вашингтоном стремления не дать реализовать «Северный поток — 2» Крамп-Карренбауэр в своих публичных высказываниях о проекте подвергала критике лишь готовящиеся ограничительные меры Соединённых Штатов.

Когда речь идёт об угрозе санкций со стороны США, у нас в германском правительстве есть чёткая позиция, что они не соответствуют международному праву, — сказала глава ХДС в интервью Deutsche Welle, отметив, что Берлин смог развеять «все опасения» относительно растущей энергетической зависимости Германии от России.

Член ХДС Фридрих Мерц, который до пандемии коронавируса считался главным претендентом на пост канцлера от христиан-демократов, до недавнего времени являлся ярым критиком «Северного потока — 2». Политик неоднократно поднимал вопрос целесообразности строительства газопровода, в том числе из-за напряжённых российско-украинских отношений. Так, на фоне инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года Мерц предлагал использовать «Северный поток — 2» в качестве элемента давления на президента России Владимира Путина. Теперь же политик переключил своё внимание на США.

Американцы должны держаться подальше от того, чтобы говорить, что правильно или неправильно в обеспечении энергобезопасности Европы. Я хочу со всей решимостью отвергнуть вмешательство американцев во внутренние европейские дела. Они всегда могут предложить свой газ наряду с российским, который мы получаем. Мы же сохраним свободу в принятии решения по этому вопросу, — сказал Мерц в интервью Deutschlandfunk.

Ещё один критик строительства газопровода, член парламентского комитета во внешним делам Родерих Кизеветтер открыто заявил об изменении своей позиции.

Я никогда не относился к политическим сторонникам газопровода, но не могу понять, какую угрозу «Северный поток — 2» представляет для национальной безопасности США. Санкции США несовместимы с нормами международного права, — приводит слова политика газета Berliner Zeitung.

Кизеветтер напомнил, что наряду со строительством газопровода в Германии также возводятся терминалы для приёма СПГ, в том числе из Соединённых Штатов. Также он намекнул на двойные стандарты Вашингтона в отношении проекта. По его словам, США сами ежегодно импортируют порядка 160 млн баррелей нефти из России, что можно считать финансированием Москвы.

Stefan Sauer/Global Look Press

Изменение позиций ряда христиан-демократов, ранее критиковавших «Северный поток — 2», в немецких СМИ связывают с деятельностью главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста. По данным Berliner Zeitung, политик от партии «Левые» был одним из главных лоббистов проекта не только в публичном пространстве, но и в бундестаге. Угрозы введения санкций со стороны США помогли ему перетянуть на свою сторону даже тех, кто изначально был крайне скептично настроен по отношению к «Северному потоку — 2».

Текущее положение дел, при котором политические разногласия отходят на второй план из-за санкций США в отношении проекта, поможет ФРГ выработать единую позицию по защите не только немецких, но и европейских компаний, задействованных в его реализации. Устранение разногласий в партии ХДС — важный сигнал и для других политических сил, демонстрирующий серьёзность намерений Германии отстоять важный для неё проект. С учётом председательства страны в Евросоюзе в ближайшие месяцы Берлин, заручившись практически безоговорочной внутренней поддержкой, сможет активнее продвигать скоординированный ответ Европы на действия США.