Парламент Украины отказался возвращать «Приватбанк» Коломойскому

https://static.news.ru/photo/35fe4c66-618b-11e9-8082-fa163e074e61_660.jpg Игорь Коломойский Фото: Kolomoyski/facebook.com

Неплатёжеспособные банки будут выводиться с рынка Украины и не будут возвращаться их бывшим владельцам. Закон был принят Верховной радой на внеочередном заседании в среду.

Это означает, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский не сможет вернуть себе «Приватбанк». Предприниматель заявил, что будет обращаться в ЕСПЧ из-за принятия этого закона.

Документ является критически важным для продолжения сотрудничества между Международным валютным фондом, Всемирным банком и украинскими властями. Документ должен подписать президент страны Владимир Зеленский.

Коломойский лишился «Приватбанка» в 2016 году, когда правительство национализировало банк. 100% владельцем акций стал Минфин. Поводом для национализации стало выведение бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

В апреле 2019 года суд Киева признал национализацию банка незаконным. Национальный банк Украины (НБУ) обжаловал это решение.

NEWS.ru писал, что Коломойский назвал закон о выводе с рынка неплатёжеспособных банков антиукраинским. По его словам, это стало «торговлей суверенитетом и Конституцией за 30 сребреников, правда, очень дорогих».