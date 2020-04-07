«30 сребреников»: Коломойский оценил помощь МВФ для Украины

https://static.news.ru/photo/c7d7aa48-7949-11ea-995c-fa163e074e61_660.jpg Игорь Коломойский Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Украинский олигарх Игорь Коломойский дал оценку закону о выводе с рынка неплатёжеспособных банков, который Верховная рада приняла в первом чтении. Документ сделает невозможным возврат Коломойскому национализированного в 2016 году «Приватбанка».

При этом его принятие является условием для получения Украиной новой программы МВФ.

Я бы назвал этот закон не «антиколомойским», а антиукраинским. Торговля суверенитетом и конституцией за 30 сребреников, правда, очень дорогих, — отметил олигарх в интервью изданию «Новое время».

По словам Коломойского, он не обсуждал ситуацию вокруг принятия закона с президентом страны Владимиром Зеленским.

Люди выбрали свой путь. Это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука, — объяснил олигарх.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина пытается найти компромисс между интересами на рынке земли внешними и внутренними, считает политолог Руслан Бортник. По его словам, партнёры Киева заинтересованы сельскохозяйственными землями страны, так как гектары плодородной почвы им необходимы для крупных агрохолдингов. Однако существуют риски неполучения финансирования со стороны МВФ или получения его в более ограниченном размере.