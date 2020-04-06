Политолог: Украина стоит перед сложным выбором из-за МВФ и рынка земли

https://static.news.ru/photo/a4f467c2-780f-11ea-960b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Украина пытается найти компромисс между интересами на рынке земли внешними и внутренними, считает политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник.

По его словам, партнёры Киева заинтересованы сельскохозяйственными землями страны, так как гектары плодородной почвы им необходимы для крупных агрохолдингов. При этом им важно обладать возможностью её реализации для юридических лиц, чтобы запрет не касался государственных и коммунальных земель. Также они намерены получить контроль над земельным кадастром.

Он отметил, что Украина, в свою очередь, заинтересована в фермерской или смешанной фермерско-агрохолдинговой модели земельного рынка, обеспечении возможности покупки земли, прежде всего гражданами страны, максимальной цене за неё и сохранении социальной инфраструктуры в сельской местности.

Пока, в нынешней ситуации, существуют риски не получения финансирования со стороны МВФ или получения его в более ограниченном размере; новых требований со стороны кредиторов, — отметил Бортник в комментарии для SM-NEWS.

Как писал NEWS.ru, ранее украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал принятие президентом Украины Владимиром Зеленским закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Эксперт считает, что действия украинского лидера говорят о том, что его запугали и он «находится в состоянии паники».