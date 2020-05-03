«Меня ограбили»: Коломойский пойдёт в ЕСПЧ из-за закона о банках

https://static.news.ru/photo/4741b26a-8d31-11ea-a404-fa163e074e61_660.jpg Игорь Коломойский Фото: Константин Сазончик/ТАСС

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) намерен обратиться украинский предприниматель Игорь Коломойский. Произойдёт это, если Рада примет так называемый антиколомойский закон. В этом случае бизнесмен не сможет оспорить в стране национализацию принадлежавшего ему ранее «Приватбанка».

Этот закон закрывает мне возможность на некоторое время судиться на Украине, то есть возможность на восстановление справедливости исчерпана, и я могу обращаться в Европейский суд. Меня ограбили, — заявил Коломойский «Общественному телевидению».

По мнению украинского олигарха, дело в ЕСПЧ он выиграет, и уверен, что «приговор суда будет о том, что национализация была незаконной и надо всё вернуть». Коломойский отметил, что рано или поздно это должно случиться, ведь сейчас получается, что «новая власть стала сообщником прошлой в этом вопросе».

Как писал NEWS.ru, ранее украинский бизнесмен дал оценку закону о выводе с рынка неплатёжеспособных банков, который Верховная рада приняла в первом чтении. Документ сделает невозможным возврат Коломойскому национализированного в 2016 году «Приватбанка».