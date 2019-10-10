Парламент Румынии провёл голосование по вопросу вынесения правительству премьер-министра Виорики Данчилэ вотума недоверия. Инициативу поддержали 238 депутатов из 298, участвовавших в заседании.
Решение парламента огласил депутат Кэтэлин Некифор.
Всего в парламент входят 465 депутатов. Согласно законодательству Румынии, вотум должны были поддержать минимум 233 парламентария, передаёт
Ранее News.ru писал, что сенат Италии сделал последний шаг к утверждению кабинета министров. Верхняя палата парламента дала вотум доверия новому коалиционному правительству во главе с Джузеппе Конте.
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