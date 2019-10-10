Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо самостоятельно провести расследование возможного вмешательства в президентские выборы в США.

Глава государства допустил, что основания для такого расследования есть. По его словам, оно призвано предотвратить подобные инциденты в будущем. Это важно прежде всего для нас, чтобы мы никогда в будущем...