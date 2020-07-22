Парламент Каталонии призвал короля Испании к отречению от престола

https://static.news.ru/photo/496c391c-cbec-11ea-bbfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Brugat/Global Look Press

Парламент Каталонии утвердил выводы комиссии по расследованию применения 155-й статьи Конституции Испании, которая ограничивала самоуправление региона в разгар сепаратистского кризиса 2017 года. Кроме того, парламентарии сочли меры Мадрида институциональным государственным переворотом.

Парламент автономной области одобрил призыв к отречению от престола короля Испании Филиппа VI, — сообщило агентство EFE.

В поддержку отречения высказались политические силы, выступающие за независимость Каталонии. Кроме того, палата заявила о порицании позиции премьер-министра Педро Санчеса в момент каталонского кризиса.

Комиссия по расследованию применения 155-й статьи начала работать с 2018 года. Каталонцы обратили внимание на речь главы государства в октябре 2017 года, когда Филипп VI заявил, что каталонские власти нарушили конституцию страны. В этом же году Мадрид принял меры по ограничению самоуправления региона. Власти королевства пошли на этот шаг после референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом автономии независимости. 155-я статья позволила отстранить от работы региональных министров, объявить о проведении новых выборов и ввести в регионе прямое управление.

Как писал NEWS.ru, правительство Каталонии, возглавляемое Кимом Торрой, намерено подать в суд на испанского монарха Хуана Карлоса I де Бурбона в связи с подозрениями в коррупции. Юридическим органам региона поручено рассмотреть такую возможность. Фигурантами иска, помимо Хуана Карлоса, могут стать его бывшая любовница Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн и «все те, кто в той или иной форме участвовал, помогал, способствовал или покрывал коррупционные действия, в которые, предположительно, были вовлечены бывший глава испанского государства и его окружение». Хуан Карлос I являлся правителем Испании с ноября 1975 года по июнь 2014-го. После отречения от престола он сохранил титул короля.