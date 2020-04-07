Парижанам запретили заниматься спортом на улице в дневные часы

https://static.news.ru/photo/f934f3ae-78b6-11ea-b993-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press

Власти французской столицы ужесточили карантинные меры, запретив жителям заниматься спортом на открытом воздухе в период с 10:00 до 19:00. Ранее доктора и политики выразили обеспокоенность по поводу того, что люди по-прежнему бегают или собираются толпами у рынков, несмотря на призывы правительства оставаться дома.

Запрет вступит в силу с 8 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление полиции и администрации Парижа.

Во Франции жертвами пандемии коронавируса стали почти 9000 человек, а число заражённых превысило 98 тысяч пациентов. Министр здравоохранения Оливье Веран уточнил, что республика пока не достигла пика пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.