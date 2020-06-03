Париж внимательно изучит российскую концепцию ядерного сдерживания

https://static.news.ru/photo/d9a8189c-a5b9-11ea-827c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Париж внимательно изучит концепцию России в сфере ядерного сдерживания. Соответствующий документ накануне утвердил глава РФ Владимир Путин.

Мы ознакомились с утверждённым президентом России Владимиром Путиным указом о ядерном сдерживании. <...> Мы со всем вниманием его рассмотрим, — цитирует ТАСС сообщение МИД Франции.

Ведомство напомнило — республика постоянно призывает партнёров публиковать основные положения своих ядерных доктрин, как это делает Париж.

Европейская держава также настаивает на продолжении сотрудничества между пятёркой постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Франция, США, Великобритания, Китай).

В соответствии с концепцией, РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. Отмечается, что его применение может быть лишь крайней и вынужденной мерой.

В новом документе обращают на себя внимание несколько принципиальных положений, о которых Москва прежде не говорила. В пункте 19, в частности, названы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. В их числе: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или её союзников, агрессия с применением обычного вооружения и так далее.

Как следует из формулировок, Россия, по сути, оставляет за собой право ядерного удара даже в случае отсутствия ядерной угрозы со стороны противника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военные аналитики издания Associated Press назвали указ о российской политике ядерного сдерживания «ясным сигналом Соединённым Штатам».