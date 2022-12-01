Париж открестился от призывов к санкциям против Баку МИД Франции: резолюция с призывом к санкциям против Баку не отражает линию Парижа

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Официальная линия Парижа не отражена в резолюции палат парламента Франции, в которой содержатся призывы к введению санкций против Азербайджана, заявил представитель французского МИД. По его словам, документ был принят без учета позиции кабмина, в соответствии с «принципом разделения властей», передает «Интерфакс Азербайджан».

Эта инициатива парламентариев не является официальной позицией французского правительства и была принята совершенно независимо, в соответствии с принципом разделения властей, — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Он напомнил о заявлении главы МИД Катрин Колонны, в котором говорилось, что Париж намерен побуждать Баку и Ереван двигаться вперед в переговорном процессе и пользоваться возможностью для достижения мира.

Резолюция, о которой идет речь, была принята накануне большинством голосов в сенате Франции. Она призывает французское правительство «рассмотреть возможность введения экономических санкций против физических лиц, если атаки и оккупация суверенной территории Армении продолжатся». Документ рекомендует правительству «активизировать помощь со стороны Франции Армении, в частности в гуманитарной сфере, а также изучить возможности усиления ее обороноспособности».

Ранее в МИД Азербайджана отвергли принятую Национальным собранием Франции резолюцию и назвали ее провокацией против Баку. В ведомстве подчеркнули, что документ показывает предвзятую позицию Парижа и его неспособность выступить беспристрастным посредником на переговорах между Арменией и Азербайджаном.