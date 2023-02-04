Париж не нашел связи между поставкой танков ВСУ и участием в конфликте Пресс-секретарь МИД Франции: поставка танков ВСУ не связана с участием в военном конфликте

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Поставка танков ВСУ не связана с участием в российско-украинском конфликте, утверждает пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр. В интервью RTVI представитель французского министерства сослалась на статью 51 Устава ООН, которая гласит, что отправка техники и снаряжения в другие страны не является участием в военных действиях.

Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией. То есть в данном случае (поставок танков Киеву. — NEWS.ru) речь никаким образом не идет о совместном участии в военных действиях, какой бы ни была рассматриваемая нами техника, — считает Лежандр.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта пообещал поставить Вооруженным силам Украины танки Leopard 2. В ходе визита в Центрально-Африканскую Республику он отметил, что Лиссабон прорабатывает возможности отправки бронетехники украинским войскам. При этом он не стал называть точное число готовящихся к отправке танков.

До этого сообщалось, что ряд европейских стран готов передать Украине часть имеющихся у них на вооружении танков Leopard. В их числе Нидерланды, Испания, Норвегия, Польша. Варшава также пообещала помочь Киеву танками PT-91 Twardy. Чехия, в свою очередь, передавать Leopard Украине отказалась. В Праге заявили, что бронетехника нужна для обеспечения собственной безопасности страны.