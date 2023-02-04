Премьер-министр Португалии Антониу Кошта пообещал поставить Вооруженным силам Украины танки Leopard 2. В ходе визита в Центрально-Африканскую Республику он отметил, что Лиссабон прорабатывает возможности отправки бронетехники украинским войскам, передает Lusa. При этом он не стал называть точное число готовящихся к отправке танков.
Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправить некоторые наши танки. Я знаю, сколько танков будет (отправлено на Украину. — NEWS.ru), но об этом будет объявлено в подходящее время, — заявил Кошта.
Португальский премьер также сказал, что страна сотрудничает с ФРГ, чтобы получить детали для ремонта некоторых «Леопардов». Ожидается, что танки могут отправить Киеву к концу марта.
Ранее сообщалось, что ряд европейских стран готов передать Украине часть имеющихся у них на вооружении танков Leopard. В их числе Нидерланды, Испания, Норвегия, Польша. Варшава также пообещала помочь Киеву танками PT-91 Twardy. Чехия, в свою очередь, передавать Leopard Украине отказалась. В Праге заявили, что бронетехника нужна для обеспечения собственной безопасности страны.