Еще одна страна пообещала поставить Украине «Леопарды» Премьер Португалии Кошта пообещал отправить Украине танки Leopard 2

Фото: Ralph Zwilling/picture alliance/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта пообещал поставить Вооруженным силам Украины танки Leopard 2. В ходе визита в Центрально-Африканскую Республику он отметил, что Лиссабон прорабатывает возможности отправки бронетехники украинским войскам, передает Lusa. При этом он не стал называть точное число готовящихся к отправке танков.

Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправить некоторые наши танки. Я знаю, сколько танков будет (отправлено на Украину. — NEWS.ru), но об этом будет объявлено в подходящее время, — заявил Кошта.

Португальский премьер также сказал, что страна сотрудничает с ФРГ, чтобы получить детали для ремонта некоторых «Леопардов». Ожидается, что танки могут отправить Киеву к концу марта.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран готов передать Украине часть имеющихся у них на вооружении танков Leopard. В их числе Нидерланды, Испания, Норвегия, Польша. Варшава также пообещала помочь Киеву танками PT-91 Twardy. Чехия, в свою очередь, передавать Leopard Украине отказалась. В Праге заявили, что бронетехника нужна для обеспечения собственной безопасности страны.