Пара в Нидерландах сбежала из отеля для прибывших из ЮАР с COVID-19

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В аэропорту Амстердама представители королевский военых сил Нидерландов задержали пару, сбежавшую из отеля, предназначенного для изоляции пассажиров из ЮАР с COVID-19. Пара пыталась покинуть страну на самолёте. Об этом сообщает AFP.

Задержания произошли, когда самолет готовился взлететь, — сообщает агентство со ссылкой на данные жандармерии.

Беглецы переданы органам здравоохранения.

По данным Национального иснтитута здравоохранения Нидерландов (RIVM), коронавирус был подтверждён у 61 из 624 пассажиров, прибывших в Амстердам из Южной Африки. Позднее специалисты уточнили, что у 13 из них подтверждено заражение новым штаммом «омикрон».

В пятницу в Нидерланды прибыли два рейса из ЮАР. Все пассажиры сдали ПЦР-тест.

Ранее сообщалось. что израильская служба безопасности «Шин-Бет», в числе прочего занимающаяся контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности, начнёт отслеживать геолокацию граждан, заражённых новым штаммом коронавируса «омикрон». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Израился Нафтали Беннет.