Пара в Нидерландах сбежала из отеля для прибывших из ЮАР с COVID-19
В Нидерландах задержали пару, сбежавшую из отеля для прибывших из ЮАР с COVID-19
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:00, 29 ноября 2021
Фото: Nik Oiko/Keystone Press Agency
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В аэропорту Амстердама представители королевский военых сил Нидерландов задержали пару, сбежавшую из отеля, предназначенного для изоляции пассажиров из ЮАР с COVID-19. Пара пыталась покинуть страну на самолёте. Об этом сообщает AFP.
Задержания произошли, когда самолет готовился взлететь, — сообщает агентство со ссылкой на данные жандармерии.
Беглецы переданы органам здравоохранения.
По данным Национального иснтитута здравоохранения Нидерландов (RIVM), коронавирус был подтверждён у 61 из 624 пассажиров, прибывших в Амстердам из Южной Африки. Позднее специалисты уточнили, что у 13 из них подтверждено заражение новым штаммом «омикрон».
В пятницу в Нидерланды прибыли два рейса из ЮАР. Все пассажиры сдали ПЦР-тест.
Ранее сообщалось. что израильская служба безопасности «Шин-Бет», в числе прочего занимающаяся контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности, начнёт отслеживать геолокацию граждан, заражённых новым штаммом коронавируса «омикрон». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Израился Нафтали Беннет.