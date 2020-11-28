Папа Римский впервые возвёл афроамериканца в сан кардинала

https://static.news.ru/photo/b1640bfc-3218-11eb-a778-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск и Уилтон Грегори Фото: Catholic Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа Римский Франциск впервые возвёл в сан кардинала афроамериканца — предстоятеля архидиоцеза Вашингтона архиепископа Уилтона Грегори. 72-летний Грегори уже заявил, что надеется стать «голосом афроамериканского сообщества в ушах Папы Римского».

Среди людей, которые поздравили меня и пожелали мне всего наилучшего, друзей и коллег, я слышал: «Давно пора». Это также важное признание того, что афроамериканская, чёрная католическая община является важным компонентом более крупной, универсальной церкви, — цитирует газета The Washington Post Грегори.

Церемония в соборе Святого Петра, во время которой понтифик возводил в кардиналы 13 священнослужителей, была немноголюдна. Обычно на ней присутствуют тысячи человек, но в связи с пандемией каждый будущий кардинал имел право пригласить только десятерых гостей. Все, кроме понтифика, были в медицинских масках. Перед церемонией они находились на карантине в течение 10 дней в одном из жилых домов Ватикана, трижды сдавали тесты на коронавирус. При этом двое из 13 будущих кардиналов не смогли приехать в Ватикан.

Кардинал — духовное лицо, которое в церковной иерархии Римско-католической церкви следует за понтификом. Этот сан даёт возможность по достижении 80 лет избирать нового Папу Римского, если Франциск умрёт или отречётся от престола.

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