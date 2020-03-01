https://static.news.ru/photo/4a97f136-5bb3-11ea-84a7-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск (архивное фото) Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа римский Франциск прочитал еженедельное послание у окна Апостольского дворца Ватикана. Люди увидели его впервые с момента заболевания.

Также он благословил прихожан, передаёт Reuters. Папа римский отметил, что в этом году из-за простуды не будет участвовать в традиционной неделе духовных размышлений, которую проводит обычно с членами Римской курии во время Великого поста.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появилась информация о заражении папы римского коронавирусом. Однако пресс-служба Ватикана опровергла эти данные.

В последние дни 83-летний понтифик действительно отменил несколько мероприятий из-за плохого самочувствия. При этом, по официальной информации Ватикана, несколько частных аудиенций прошли в субботу, 29 февраля.

В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.