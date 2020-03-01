Папа римский Франциск прочитал еженедельное послание у окна Апостольского дворца Ватикана. Люди увидели его впервые с момента заболевания.
Также он благословил прихожан,
Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появилась информация о заражении папы римского коронавирусом. Однако пресс-служба Ватикана опровергла эти данные.
В последние дни 83-летний понтифик действительно отменил несколько мероприятий из-за плохого самочувствия. При этом, по официальной информации Ватикана, несколько частных аудиенций прошли в субботу, 29 февраля.
В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.
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