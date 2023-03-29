Папа римский Франциск попал в больницу При обследовании у папы римского выявили респираторную инфекцию

Медицинский осмотр выявил у папы римского Франциска респираторное заболевание, требующее нескольких дней стационарного лечения, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни. В последнее время понтифик жаловался на затруднения в дыхании и отправился в клинику «Джемелли» для проведения диагностики.

Бруни подчеркнул, что коронавирусная инфекция исключена. Франциск выразил признательность за многочисленные пожелания здоровья и поддержку.

Ранее Бруни заявил, что папа римский находится в больнице для проведения запланированных медицинских проверок. СМИ сообщили, что Франциск обратился в отделение кардиологии по причине предосторожности после возникновения проблем с сердцем. Скорая помощь доставила его в клинику.

Другие СМИ писали, что понтифик прошел томографию, которая показала отрицательные результаты.

26 марта Франциск заявил, что лучшим выходом для всех сторон конфликта на Украине станет быстрое начало переговоров между Россией и Западом. До этого он выразил готовность способствовать мирному урегулированию украинского конфликта. Понтифик добавил, что намерен лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным.