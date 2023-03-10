Папа римский готов поговорить с Путиным об украинском конфликте Папа римский Франциск заявил, что готов поговорить с Путиным об украинском конфликте

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск заявил о готовности способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на итальянские СМИ. Глава католической церкви уточнил, что готов лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мирного разрешения кризиса.

Понтифик добавил, что конфликт на Украине подпитывается не только Россией, но также имперскими амбициями и интересами других стран. При этом он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

Ранее папа римский составил план мирного урегулирования на Украине. Глава Ватикана предложил сторонам конфликта отказаться от военной помощи других государств, а также призвал к справедливому инклюзивному миру. До этого Франциск попросил россиян о прощении в честь Прощеного воскресенья, отмечаемого православными христианами.

В декабре политолог Сергей Михеев заявил, что папа римский Франциск пытается быть в «политическом мейнстриме». Так он прокомментировал его заявление насчет СВО и жестокости чеченцев и бурятов. Эксперт считает, что главе католической церкви пришлось переступить через горло догм собственной веры, чтобы соответствовать западному дискурсу. По его мнению, Франциск осуждает Россию и поддерживает Украину вслед за всем остальными западным странам.