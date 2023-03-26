Папа римский назвал лучший выход из кризиса на Украине Папа римский: лучшим способом выхода из кризиса на Украине станут скорейшие переговоры

Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency

Лучшим выходом для всех сторон конфликта на Украине станет как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом. Такое мнение высказал папа римский Франциск. Об этом РИА Новости рассказал поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

Папа и сейчас подтверждает свою приверженность мирным переговорам между Россией Украиной и Западом. Считает, что нет никакой другой альтернативы переговорам. Что рано или поздно переговоры начнутся, но после еще больших разрушений смертей и человеческого горя. Поэтому, чем раньше начать переговоры, тем лучше для всех сторон конфликта, — сказал Севастьянов.

Франциск ранее заявил о готовности способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, для этого, по его словам, он готов лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Также папа римский составил план мирного урегулирования на Украине. Глава Ватикана предложил сторонам конфликта отказаться от военной помощи других государств, а также призвал к справедливому инклюзивному миру. До этого Франциск попросил россиян о прощении в честь Прощеного воскресенья, отмечаемого православными христианами.