Папа римский попросил у россиян прощения

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Папа Римский Франциск

Глава Римской католической церкви Франциск в Прощеное воскресенье, отмечаемое православными христианами, попросил простить его всех, кого он мог обидеть в России, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов со ссылкой на разговор с понтификом. Он также отметил, что Франциск призвал русских и украинцев простить друг друга и начать переговоры.

Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель — это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей. Он также просит в этот день прощение у всех, кого когда-либо обидел, прежде всего — кого обидел в России, — сообщил Севастьянов.

Прощеное воскресенье у православных христиан предшествует Великому посту, который в 2023 году начинается 27 февраля. Верующие просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту с доброй душой и с чистым сердцем встретить Пасху. В традиции католиков Прощеного воскресенья нет.

Ранее Франциск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и рациональности и сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что конструктивные решения украинского конфликта могут быть найдены только путем диалога, а не на поле битвы. Понтифик также добавил, что всегда готов к встрече и переговорам как с украинским лидером, так и президентом России Владимиром Путиным.