Папа римский составил план мирного урегулирования на Украине

Фото: Stefano Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск составил план мирного урегулирования на Украине, сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, ведущий переписку с понтификом. Глава Ватикана предложил отказаться сторонам конфликта от военной помощи других государств, а также призвал к справедливому инклюзивному миру.

Один мир для всех! Причина любой войны — эгоизм и нежелание слышать собеседника, поэтому в любой войне, в любом конфликте виноваты все (Достоевский). Примирение и взаимное прощение — основная христианская добродетель. Святой престол и Ватикан являются переговорной площадкой для всех. Рим — город мира! Цель переговоров — долгий и справедливый мир для всех, — говорится в тексте плана.

Ранее Китай представил план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. В документе говорится об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновления мирных переговоров, о защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не согласен с требованием отмены односторонних санкций. Он уточнил, что Украина изучает документ, чтобы сделать собственные выводы.