Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Вячеслав Таран

Основатель компании Forex Club, одного из ведущих операторов рынка forex (торговли валютой), Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако, сообщает Monaco Daily News. 53-летний бизнесмен разбился на вертолете, направлявшемся в Швейцарию 25 ноября.

На данном этапе расследования никакие элементы, касающиеся обстоятельств этой аварии, не могут быть оглашены, — сказано в сообщении компании Monacair, которая организовывала полет.

Таран основал Forex Club в 1997 году, в настоящее время компания работает под брендом онлайн-брокера Libertex Group. Помимо этого, бизнесмен был членом правления компании — разработчика криптокошелька YouHodler в Швейцарии. Последние 10 лет предприниматель жил в Монако. У Тарана остались жена, которая является издателем известного журнала Hello Monaco, и трое детей.

Ранее в Тверской области произошло крушение вертолета Robinson 66, жертвами аварии стали пилот и пассажир. По данным Telegram-канала SHOT, в результате крушения вертолета погибли братья Александр и Дмитрий Курылевы. Управлял воздушным судном Александр Курылев, который был абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу на самолете в классе Advanced.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Предполагалось, что авария могла произойти по технической причине.